Morto in officina a Telgate: «Un onesto imprenditore e volontario»

«Un uomo squisito, che aveva l’impegno verso gli altri impresso nel dna, e una dedizione assoluta per il suo lavoro». Chiuduno si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe Finazzi, morto nella tarda serata di domenica in seguito a un tragico incidente avvenuto all’interno della sua azienda meccanica, la Cmf di Telgate. La Procura di Bergamo, nella mattinata di martedì 12 aprile, non ha disposto l’autopsia per l’artigiano. Secondo quanto ricostruito dai tecnici di Ats Bergamo, Finazzi - che avrebbe compiuto 80 anni a maggio - stava operando su una lunga fresa per la lavorazione di un pezzo cilindrico in plastica, quando la sua camicia sarebbe rimasta agganciata nel macchinario. L’imprenditore avrebbe urtato violentemente il suo stesso macchinario, perdendo la vita presumibilmente sul colpo.