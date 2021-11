Morzenti Pellegrini: «Lascio un’università dal volto nuovo»

Il rettore uscente Remo Morzenti Pellegrini: da Paleari ho ereditato un gioiello, ora è una gioielleria. Incremento degli iscritti e investimenti sugli immobili. I prossimi obiettivi: residenze e spazi di aggregazione. L’intervista su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 14 novembre.

Sei anni da prorettore a fianco di Stefano Paleari e altrettanti da rettore. Per Remo Morzenti Pellegrini si chiude una lunga e fruttuosa stagione alla guida dell’Università degli Studi di Bergamo. Il bilancio – dice – è positivo; persino gli ultimi due anni, funestati dalla pandemia, hanno lasciato qualcosa di buono. «Abbiamo creato i presupposti per cambiare per sempre il volto di questo ateneo, con gli investimenti e con le scelte fatte: è la cosa di cui sono più orgoglioso». UniBg oggi attrae studenti da fuori provincia e dall’estero, «anche grazie alla riduzione delle tasse e a varie agevolazioni» spiega il rettore uscente, che rivendica il merito di aver portato l’ateneo «fuori dalle Mura, aprendolo alla cittadinanza e condividendo progetti con il territorio».

Professore, nel 2016 UniBg aveva 16 mila iscritti, oggi sono più di 24 mila. Come spiega questo incremento?