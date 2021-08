Contro un muro e poi nella valletta, grave 26enne a Camerata Cornello

Incidente a Camerata Cornello giovedì 12 agosto poco prima delle 13 sulla strada provinciale 29bis: un motociclista è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l’elisoccorso decollato da Como. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava salendo in alta valle quando ha visto scendere un ciclista. Probabilmente per evitare l’impatto è finito contro il muro che costeggia la carreggiata ed è finito nella valletta sottostante.

In gravi condizioni il motociclista di 26 anni con traumi alla schiena, alla spalla e bacino e agli arti inferiori: è stato trasferito all’ospedale di Lecco. Con ferite lievi al Papa Giovanni il ciclista di 38 anni. Sul posto, oltre all’elisoccorso, l’ambulanza, un’auto medica, i Carabinieri di Zogno e i Vigili del fuoco (distaccamento di Zogno, centrale di Bergamo e nucleo Saf).