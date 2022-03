Nei market è incetta di pasta e olio di semi. Scorte per il timore della guerra, ma anche per le raccolte solidali

Gli effetti della guerra fra Russia e Ucraina si iniziano a vedere anche nelle corsie dei supermercati . I negozi si presentano con i primi scaffali vuoti e il contenuto dei carrelli testimonia come i consumatori preferiscano riempire la dispensa per dormire sonni tranquilli . La corsa agli acquisti riguarda in particolare beni di prima necessità e prodotti primo prezzo come pasta, farina e olio di semi, ma non mancano clienti che preferiscono portarsi avanti facendo incetta anche di scatolame e altri generi alimentari.