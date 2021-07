Nella notte di festa azzurra finisce fuori strada a Zogno: 33enne ricoverato al Papa Giovanni in codice rosso

Il 33enne ha perso il controllo dell’auto per ragioni ancora da accertare finendo contro un muro a Zogno, in via Grotte delle Meraviglie.

Un giovane di 33 anni è finito fuori strada nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio intorno alle due poco dopo i festeggiamenti per la Nazionale, regina d’Europa a Wembley. Il 33enne ha perso il controllo dell’auto per ragioni ancora da accertare finendo contro un muro a Zogno, in via Grotte delle Meraviglie . Sul posto è sopraggiunta l’auto medica e la Croce rossa dei volontari autoambulanza Brembilla oltre ai Vigili del fuoco di Zogno. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.