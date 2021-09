«New York l’11 Settembre di 20 anni fa era solo silenzio e fumo». Tu dove eri? Quali sono i tuoi ricordi? - Foto

Stefano Terzi, di Bagnatica , titolare a Manhattan del ristorante Viceversa, a New York era arrivato nel 1996 a 25 anni, e da un anno aveva aperto, con altri soci, il suo ristorante. «Quella mattina – racconta - scesi in strada sull’Ottava Avenue. C’era un fiume di gente, scioccata e silenziosa. Ricordo le sensazioni fisiche: il silenzio della città in contrasto col rumore degli aerei militari sulla testa, la puzza di fumo il giorno dopo, perché il vento era cambiato, un soccorritore che trasportava a braccia un ferito più grosso di lui. Solo alla fine della settimana sono riuscito ad andare a vedere Ground Zero. Appena arrivato a New York avevo lavorato in un ristorante proprio di fronte alle Torri, al n. 7. Erano una vista familiare, non ci badavo neanche più, come quando lavoravo da Cornaro in Piazza Vecchia e non guardavo il Campanone. Ma solo mesi dopo, tornando da Long Island, mi sono davvero accorto che nel profilo della città c’era un vuoto».

La bandiera americana sventola tra le macerie del World Trade Center a New York, alcune ore dopo l'attentato alle Torri Gemelle