«Non avete idea di quanta droga circoli» Due giovani: genitori, fate attenzione

Non due mondi distanti come verrebbe da pensare, ma vicinissimi, anzi, ormai intrecciati. Sono i minorenni e il mondo della droga. E la recente morte dei due giovani di 15 e 16 anni di Terni ha sbattuto in faccia a tutti questa verità.

Ma quanto accaduto non è una sorpresa, anzi. È la conferma di una situazione diffusa su cui, forse, da chi di dovere non viene prestata abbastanza attenzione. Ce lo confermano due minorenni, entrambi di 17 anni, ospiti a Pontirolo dell’Aga (Associazione genitori antidroga) che abbiamo intervistato per fotografare meglio quanto la droga sia ormai realmente presente fra i minori.