Non c’è il soffitto, ma il cielo aperto nelle nuove aule di Cerete e Gorlago

A distanza, senza banchi, in sicurezza e al cielo aperto: sono le aule di cui si sono dotati Cerete e Gorlago.

Venerdì a Cerete l’inaugurazione dell’aula all’aperto realizzata dall’amministrazione comunale nel Parco Brolo al Vescovo, a Cerete Basso: 15 posti divisi in cinque panche da tre posti l’una, che permettono grazie alla posizione dello schienale di mantenere le distanze tra i bambini. Nel progetto anche una panca per l’insegnante e una lavagna di legno. Nessun tavolo, l’aula è destinata alle lezioni frontali mentre per i momenti di laboratorio vi sono alcuni tavoli con panche. C’è anche una pavimentazione in gomma, oltre alle panche disegnate dalla sindaca Cinzia Locatelli e realizzate dall’azienda Pacchiarini di Onore e per la parte di carpenteria dal fabbro di Cerete, Moreno Facchinetti.