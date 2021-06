Non mostra il biglietto e aggredisce il capotreno, arrestato

È successo a Perugia, sul Frecciarossa per Torino: si tratta di un uomo di 36 anni, residente in Bergamasca.

Si rifiuta di esibire il titolo di viaggio al capotreno, poi lo aggredisce con calci e pugni: il presunto responsabile, un uomo di 36 anni, di origini nigeriane, residente nella provincia di Bergamo e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri, a Perugia, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale. Lo riporta l’agenzia Ansa.

È successo nella stazione ferroviaria di Fontivegge, all’interno del treno Alta Velocità Frecciarossa, in partenza da Perugia e diretto a Torino Porta Nuova . I carabinieri, intervenuti su richiesta del capotreno, hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma per l’identificazione.