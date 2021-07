Nubifragio, danni agricoli per 10 milioni: «Da potenziare le assicurazioni»

La tempesta che lo scorso 8 luglio ha flagellato la nostra provincia, in particolar modo la Bassa, avrebbe causato danni alle campagne orobiche per oltre 10 milioni di euro: cifra che fa schizzare a 14 miliardi, nell’ultimo decennio, il contatore dei danni subìti dagli agricoltori italiani per via del maltempo. Stime da record rese note dai tecnici di Coldiretti Bergamo che, sulla base di dati e segnalazioni forniti dagli associati, è emersa nel corso di una visita a due delle aziende bergamasche più colpite dal maltempo da parte del presidente di Coldiretti Bergamo Alberto Brivio, del direttore Carlo Loffreda e dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. La prima tappa del viaggio orobico è stata a Treviglio, presso l’orticoltura di Claudio Manenti dove la furia della tempesta, oltre a distruggere serre ed edifici rurali, ha devastato intere vigne e campi di mais. Poi, è stata la volta del Mioorto a Spirano dove hanno preso parte alla visita anche il consigliere regionale Giovanni Malanchini, il sindaco di Spirano Yuri Grasselli e il primo cittadino di Lurano Ivan Riva. Il danno registrato dall’azienda spiranese ammonta a circa un milione di euro: a emergere, però, non sono solo criticità legate agli aspetti strutturali ed economici, ma anche a quelli operativi.