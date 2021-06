Nuove corsie ciclabili in arrivo in città in San Lazzaro, via Zanica e via Maironi da Ponte

Arrivano a Bergamo, dopo la novità dello scorso anno, altre «corsie ciclabili», le segnaletiche orizzontali che danno maggiore visibilità a chi si sposta in bicicletta , su uno spazio condiviso con gli automobilisti sulla strada,introdotta con il decreto Rilancio convertito in legge nel 2020. Continua il percorso dell’Amministrazione per l’implementazione della soluzione nota in Europa con i nomi di «cycle strip» o «bike lane».

I tecnici incaricati dal Comune di Bergamo lavoreranno su alcune nuove direttrici principali in ingresso e di attraversamento della città per disegnare le nuove corsie e in tal modo connettere tra loro tratti di ciclabilità già esistenti, facilitare la continuità tra i percorsi, servire alcuni poli di attrazione. In particolare: