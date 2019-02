Nuovo rondò in via Orio

Lavori fino a maggio

Era un intervento atteso da tempo e adesso si farà. Si tratta della realizzazione di una nuova rotatoria a Grassobbio, all’intersezione fra via Matteotti, via Orio al Serio e via Tonale, che viene costruita da Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto «Il Caravaggio».