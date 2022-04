Omicidio di Grumello, «Si è sentito tradito ma ha sbagliato. Ora deve pagare»

« Non c’è giustificazione per quello che ha fatto: deve pagare e basta. Vorrei però che fossimo lasciati in pace, perché in questa storia ci sono due famiglie che stanno soffrendo ». A parlare così, con gli occhi lucidi e il cuore a pezzi, è il fratello di Hamedi El Makkaoui , il 22enne reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Anselmo Campa.