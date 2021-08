Omicidio di Treviglio. Lo zio: «Mi prenderò cura di lei, nel ricordo di mia sorella Manuela»

Il dolore immenso dovuto alla perdita della sorella Manuela, lascia spazio anche al pensiero per la nipote 15enne, alla quale Mirko Guerini rivolgerà per sempre la necessaria vicinanza e il completo aiuto.

Ad affermarlo ieri davanti ai giornalisti è stato lo stesso operaio trevigliese, con la voce tenue e rotta dalla commozione: «Non c’è più mia sorella ma c’è mia nipote da curare. Non voglio lasciar morire e perdere anche lei, ecco perché è necessario che io le stia vicino. È sola – ha ricordato – non avendo un padre, io sono l’unico zio e quindi è giusto che mi prenda carico di lei, anche nel ricordo di Manuela».

Mirko Guerini il giorno di Ferragosto si trovava al mare con un parente per trascorrere la giornata di festa, quando è stato avvisato della tragedia che aveva colpito la sua famiglia: «Mi hanno chiamato nella notte tra sabato e domenica per darmi questa orribile notizia – ha raccontato –. Subito sono partito per tornare a Treviglio dove purtroppo ho dovuto constatare quanto di brutto era accaduto. Avevo visto per l’ultima volta mia sorella un paio di settimane fa e purtroppo non la rivedrò più».