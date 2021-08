Omicidio di via Novelli, il giovane: «Sono stato minacciato di morte in carcere»

È stato minacciato di morte in carcere da un detenuto tunisino e per questo Alessandro Patelli, accusato dell’omicidio di Marwen Tayari domenica scorsa in via Novelli, potrebbe essere trasferito in un altro penitenziario. È stato lui stesso a raccontare delle minacce ricevute nell’interrogatorio di convalida dell’arresto mercoledì, davanti al gip Maria Beatrice Parati, difeso dall’avvocato Enrico Pelillo. In carcere erano già state adottate delle misure in modo da non metterlo in contatto con detenuti tunisini, ma dopo la minaccia di morte il pm Paolo Mandurino ieri mattina ha dato il nullaosta al trasferimento, allegando alla direzione penitenziaria il verbale dell’interrogatorio reso dal ragazzo. Si spera che sia trasferito in un carcere non troppo lontano, così da non complicare le visite dei familiari.