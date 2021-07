Operatori sanitari non vaccinati, 2.500 devono ancora giustificarsi

L’ultimo giro di lettere, il secondo e definitivo, partirà all’inizio della nuova settimana. Ricevuta la missiva, i «ritardatari» avranno cinque giorni di tempo per dare spiegazioni. Altrimenti, il dado sarebbe tratto: scatteranno le sanzioni, in concreto la sospensione. I controlli sull’obbligo vaccinale degli operatori sanitari, introdotto per decreto il 1° aprile, sono alla stretta conclusiva anche in Bergamasca, e la settimana alle porte s’annuncia decisiva per una platea discretamente corposa: agli «interrogativi» dell’Ats dovranno rispondere infatti circa 2.500 professionisti. Un primo giro di lettere è già stato inviato a partire dalle scorse settimane (oggi gli ultimi invii), per un totale di 4.064 comunicazioni (indirizzate a 3.995 operatori non vaccinati indicati da Regione Lombardia, che ha effettuato una prima scrematura, e a 69 nominativi segnalati da altre regioni da Nord a Sud): in 1.621 hanno risposto, e di questa platea il 43% ha dimostrato di essersi nel frattempo vaccinato, il 4,5% ha presentato documentazione che evidenzia l’esonero dall’inoculazione (per motivi di salute, per esempio), il 13,7% ha risposto dicendo di avere una prenotazione già calendarizzata, il 21,71% ha spiegato di aver differito la prenotazione, infine c’è un 17,09% che ha risposto in maniera incompleta o inadeguata.