Operazione contro la ’ndrangheta a Brescia: 5 fermi. Perquisizioni anche a Bergamo

È di cinque fermi il bilancio di un’operazione contro la ’ndrangheta condotta dai Comandi provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza di Brescia tra la città lombarda, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di avere detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni e da guerra (pistole e bombe a mano) con la finalità di realizzare un omicidio, maturato in un contesto di criminalità organizzata, con l’aggravante di avere agevolato l’attività di una famiglia ’ndranghetistica . Eseguite contestualmente 27 perquisizioni anche a Verona, Bergamo, Lucca e Ferrara. L’attività è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) con altre operazioni svolte in altre regioni d’Italia.

L’indagine è stata avviata nel maggio del 2020, a seguito del sequestro di 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa 8 milioni di euro, e di macchinari per la lavorazione del tabacco e il confezionamento di pacchetti di sigarette . I successivi sviluppi investigativi avevano condotto nell’estate del 2020 a un arresto per usura; al rinvenimento di una bomba a mano di fabbricazione jugoslava, di una pistola Glock cal. 9x21 (provento di furto), di una pistola cal. 22LR clandestina (priva di matricola); all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Brescia, nei confronti di due persone responsabili di acquisto, trasporto e detenzione di 57 tonnellate di tabacco lavorato estero di contrabbando, della produzione di sigarette e della contraffazione di marchi, di evasione fiscale per circa 600 mila euro, di detenzione e porto di armi clandestine e da guerra; all’esecuzione in Slovenia, dopo l’emissione di un mandato di arresto europeo, dell’ordinanza in carcere nei confronti di una terza persona; al rinvenimento di una bomba a mano.