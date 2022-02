Over 50, scatta la stretta sul Green pass rafforzato: in quindicimila sono senza

Dall’annuncio all’attuazione, in mezzo è trascorso quasi un mese e mezzo. Da martedì 15 febbraioi si tirano le somme: entra in vigore l’obbligo di Green pass rafforzato per i lavoratori con più di cinquant’anni d’età .

Per gli over 50, in sostanza, il tampone non basterà più: occorrerà essere in possesso della certificazione verde che si ottiene o tramite la vaccinazione o tramite una recente guarigione dal Covid. Quanti sono i bergamaschi non in regola? Un dato preciso non c’è ma, una stima più o meno attendibile la si può ricavare: sono circa 15mila le persone a rischio. Tra l’altro, è importante tenere bene a mente le date, perché il Green pass da vaccinazione si attiva dal 15° giorno successivo alla prima dose: così, al debutto di quest’oggi sarà in regola solo chi si è inoculato entro la fine di gennaio (via via chi si è vaccinato dopo sarà in regola dal 15° giorno successivo alla prima iniezione).