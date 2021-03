Over 80, spediti gli ultimi sms. Ma c’è chi non l’ha ancora ricevuto

Per tutta la Lombardia, farebbero 165 mila persone contattate nelle ultime ore: sono questi gli over 80 che erano ancora in attesa di vedere calendarizzata la propria vaccinazione anti-Covid, e per loro la prima dose dovrà arrivare entro l’11 aprile, come comunicato ieri dalla Regione. Qualche verbo declinato al condizionale è tuttavia d’obbligo, perché sono numerose le testimonianze – basta scorrere i social o fare un giro di chiamate – di chi lunedì sera ancora in attesa del fatidico appuntamento. Due le ipotesi: in quei 115 mila messaggi non ci sono tutti gli anziani che mancano all’appello, oppure – non sarebbe sorprendente, vista l’ampia casistica – qualche altro sms s’è nuovamente perso nell’etere. Il limbo più evidente rischia di essere quello degli allettati che in attesa di una data hanno poi riprogrammato l’adesione indicando invece di essere in grado di recarsi al centro vaccinale più vicino.

Sulla carta, quest’ultima tornata di contatti dovrebbe però scrivere la parola «fine» al vortice di agende. Andranno programmati certo anche i richiami, ma la seconda puntura è più gestibile perché «semplicemente» va fissata 21 giorni dopo la prima inoculazione del siero Pfizer o a 28 giorni dalla prima con Moderna; e dove non arriva la tecnologia di Aria, c’è comunque il pragmatico fai-da-te dei centri vaccinali. È stata avviata anche la somministrazione domiciliare degli over 80 non autosufficienti, ha aggiunto la Regione, con circa 50 mila pazienti interessati nell’intera regione.