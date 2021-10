Palazzo della Libertà, sbloccati i lavori: caccia ai 6 milioni di euro necessari

Palazzo della Libertà impacchettato da ponteggi e transenne, con le erbacce che la fanno da padrona. Non certo un bel biglietto da visita per Bergamo che si prepara alla Capitale della cultura 2023. Qualcosa, però, si muove per sbloccare la situazione del monumentale edificio del Bergonzo, finito in un intricato risiko. Dopo le sollecitazioni dei parlamentari del Pd Antonio Misiani, Elena Carnevali e Leyla Ciagà per dare corso alla messa in sicurezza e al restauro, il Demanio (proprietario dell’immobile) ha comunicato una nuova tabella di marcia per i lavori. Nell’immediato si provvederà al recupero del decoro dell’area, entro il giugno 2022 la partenza del cantiere vero e proprio per avere la facciata ripristinata in tempo per l’appuntamento nazionale in tandem con Brescia. «L’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche, ha confermato la volontà e l’impegno di fare da stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione delle attività sulle facciate e di messa in sicurezza e a norma del Palazzo», fanno sapere gli esponenti dem. Scanditi i diversi step: l’affidamento delle attività di progettazione avverrà a novembre, la conclusione della progettazione esecutiva per il consolidamento delle facciate, utile per procedere all’appalto delle opere, entro giugno 2022, quando poi partiranno i lavori per lotti.