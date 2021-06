Palermo riabbraccia il bergamasco Ettore: «Salvato dal Covid grazie a loro»

Ricoverato a Seriate durante la prima ondata Consonni si era risvegliato in ospedale in Sicilia. Ora fa visita a medici e infermieri che l’hanno guarito.

Ettore, «il sopravvissuto». Qui lo conoscono così: in questo spicchio di Sicilia che gli ha salvato la vita mentre la «sua» Lombardia era messa in ginocchio dal Covid, Ettore Consonni, ex magazziniere di Bergamo in pensione, lo conoscono tutti.

Ancora oggi, a un anno di distanza. «Sono a Palermo da domenica scorsa, ospite di due albergatori che mi hanno voluto regalare un soggiorno in Sicilia, e mentre cammino per le strade della città la gente mi ferma . Si ricordano di me, mi devono aver visto in televisione o sui giornali siciliani, e mi riconoscono, è incredibile. Ho cappello, occhiali e mascherina, eppure i siciliani mi fermano: mi abbracciano, mi fanno regali, mi vogliono portar fuori a pranzo, mi ringraziano – loro a me – per aver espresso riconoscenza a questa terra che mi ha salvato dal Covid. È emozionante vedere come, un anno dopo, ancora mi portino nel cuore».