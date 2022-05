Papà di 46 anni morto al maneggio, chiesta l’autopsia

«Solo non lasciandomi dubbi alle spalle potrò farmi una ragione di quanto accaduto». Tran Thi Thin Duong spiega così la decisione che ha preso di far sottoporre ad autopsia la salma del compagno Simone Cattaneo, 46 anni, di Calvenzano, morto martedì sera al centro ippico Belloli di Brignano mentre stava partecipando a una lezione insieme a tutta la sua famiglia: oltre alla compagna c’erano anche i figli di 10 e 6 anni. Purtroppo tutti loro sono stati costretti a vedere il loro famigliare cadere a terra. Sottoposto immediatamente alle dovute procedure per essere rianimato, il quarantaseienne non aveva più ripreso conoscenza, morendo poco dopo il trasporto in ospedale.