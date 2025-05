Papa Leone XIV, esperienza pastorale e di governo - La fotogallery

Non sapremo mai come sono andate le cose nella Cappella Sistina, dopo due fumate nere, quindi tre scrutini andati a vuoto, fino alla fumata bianca con l’elezione di Leone XIV al quarto scrutinio come per Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI nel 2005. Ma se l’elezione di Ratzinger fu ampiamente prevista, quella di Robert Francis Prevost è stata una sorpresa, così come il nome che evoca il Papa delle 86 encicliche, tra cui una delle più famose della storia della Chiesa, quella «Rerum Novarum» che diede una svolta all’impegno sociale dei cattolici in un’epoca non facile, anch’esso una sorta di cambiamento d’epoca, la prima enciclica sociale, promulgata nel 1891.

La gioia e le preghiere in tutto il mondo per il nuovo Papa Leone XIV Dalla piazza San Pietro in Vaticano al Messico e l’Australia, i fedeli hanno atteso e salutato il nuovo Papa, Robert Francis Prevost eletto l’8 maggio dai Cardinali riuniti in Conclave. Ansa

Un altro religioso

È un religioso, Ordine degli Agostiniani e gli agostiniani sono i titolari dell’unica parrocchia che c’è in Vaticano, intitolata a Sant’Anna. Dunque un altro religioso al soglio di Pietro dopo il gesuita Bergoglio. Ha esperienza pastorale e di governo. È stato Priore degli Agostiniani per anni, ha viaggiato in America Latina visitando le comunità dei suoi confratelli e conobbe Bergoglio in Argentina 25 anni fa. Da allora tra i due si era stretto un rapporto anche personale importante. Francesco lo nominò prima amministratore apostolico e poi vescovo della diocesi peruviana di Chiclayo, nonostante fosse americano, perché in Perù aveva passato molti anni nelle missioni agostiniane ed era stato anche parroco. Nel 2023 Bergoglio lo chiamò in Vaticano a presiedere la Congregazione dei Vescovi, un dicastero chiave che delinea la geografia dell’episcopato mondiale dove è necessaria una collaborazione più che stretta tra il Prefetto e il Papa. Probabilmente è stata la sua figura, dove s’intreccia capacità di governo in un grande Ordine religioso, ma anche ampia esperienza pastorale in luoghi non facili e ancora governo di un dicastero strategico e cruciale per ogni Pontificato, ad orientare la scelta dei cardinali nella Cappella Sistina.

Le Congregazioni Generali

Insomma, il profilo di Prevost ha messo d’accordo due sensibilità che si erano manifestate in modo abbastanza evidente nelle discussioni nelle Congregazioni Generali che hanno preceduto il Conclave. Dalle informazioni ufficiali quotidianamente diramate dalla Sala stampa della Santa Sede con i briefing del direttore Matteo Bruni e nei bollettini successivi si era notata una certa polarizzazione nel dibattito tra chi insisteva sul profilo del Pastore e chi invece sottolineava anche la necessità di un certo riordino nel governo anche della Curia. Ma insistere solo su un aspetto era visto da una parte come una sorta di tradimento della linea bergogliana e dall’altra come un passo ancora più in là della «rivoluzione» di Bergoglio, che non è un mistero a qualcuno non ha mai soddisfatto fino in fondo. La discussione nelle Congregazioni Generali ha assunto in alcune occasioni il carattere di un vero e proprio contrappunto, anche se qualcuno ha cercato di evitarla e trovare una mediazione su un profilo più condiviso. Probabilmente con questa divisione non del tutto risolta i cardinali sono entrati in Conclave. Le analisi indicavano nel Segretario di Stato Pietro Parolin l’uomo che avrebbe potuto mettere d’accordo tutti, pur mancando di esperienza pastorale, essendo la sua figura quella di un eminente diplomatico.

Il richiamo alla Misericordia