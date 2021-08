Parcheggio Fara, a ottobre si riparte con i lavori. Respinto il nuovo ricorso

Sarà il Consorzio artigiani romagnolo di Rimini a concludere il cantiere del parcheggio della Fara. O almeno a provarci, visti i precedenti. Il Cda di Bergamo Parcheggi ha aggiudicato i lavori: da lunedì sono così partiti, come previsto dal codice degli appalti, i 35 giorni di «stand still» durante i quali tutto si ferma a tutela di eventuali diritti di altri concorrenti. Bocche cucite sul ribasso presentato dall’impresa romagnola, ma non dovrebbe essere inferiore al 25%: si sa invece che rispetto ai 350 giorni lavorativi del bando ne sono stati offerti 310. Calcolando lo «stand still», la presentazione della documentazione (fideiussioni comprese), la presa di possesso del cantiere e l’organizzazione del medesimo, la ripresa dei lavori è prevista per ottobre. Erano stati interrotti alla fine del 2019. T

utti i prossimi passaggi I 310 giorni lavorativi (ai quali vanno aggiunti i festivi e gli imprevisti) spostano il termine del cantiere a ottobre del 2022, ma l’intervento non si esaurisce qui. Vanno difatti realizzati (previo appositi bandi o dove possibile con affidamento diretto) tutti gli impianti, la pavimentazione e la copertura, comprensiva della sistemazione a verde e della passerella progettata dal portoghese Joao Nunes. E se la parte impiantistica può essere realizzata in parallelo al parcheggio, per tutto il resto bisognerà attendere necessariamente la realizzazione degli 8 piani. È quindi probabile che servano almeno altri 3-4 mesi di lavori ai quali vanni aggiunti quelli dei collaudi - statico, tecnico amministrativo e vigili del fuoco - che dovrebbero portarne via ulteriori 3. Calendario alla mano, il discusso parcheggio della Fara difficilmente sarà pronto prima della metà del 2023. E sullo sfondo resta sempre aperta la vicenda Unesco e la richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti in rapporto al bene tutelato della cerchia muraria. La battaglia amministrativa Nel frattempo Palafrizzoni e Bergamo Parcheggi incassano un punto a favore dal Tar di Brescia che ha respinto il nuovo ricorso presentato dalla Rota Nodari: i ricorrenti potranno ora decidere se appellarsi al Consiglio di Stato come già fatto la volta precedente.