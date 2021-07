Patenti, tempi lunghi per gli esami: a Bergamo 10 mila fogli rosa «in attesa»

La svolta è annunciata per dopo l’estate, quando entreranno a pieno regime i sette nuovi esaminatori in forza alla Motorizzazione civile di Bergamo, per smaltire l’arretrato a ritmi ben più sostenuti. Sono ancora 10 mila i candidati in attesa di sostenere gli esami di guida per le diverse tipologie di patenti, in sostanza i fogli rosa che «circolano» in territorio orobico. Tra l’altro, aspettando l’orizzonte post-estivo, già fine luglio è uno snodo intermedio con riflessi importanti: nei mesi scorsi, infatti, la validità delle licenze (patenti e fogli rosa) in scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020 è stata prorogata sino al novantesimo giorno dopo il termine dello stato di emergenza (che al momento è fissato 31 luglio), dunque fino al 29 ottobre 2021. E sullo stato di emergenza – cioè sul suo rinnovo o sulla definitiva cessazione – novità arriveranno a breve.