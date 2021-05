Pensionato di Treviolo trova libretto postale e 1.500 euro e li consegna alla Polizia locale.

Era appena andata a ritirare la pensione ma, quando è arrivata a casa, si è accorta di non aver più con sé né i 1500 euro in contanti né il libretto postale. Così la signora, residente a Bergamo, ha ripercorso a ritroso la strada fino all’ufficio postale ma non ha trovato quanto cercava. Disperata, stava andando a sporgere denuncia ai Carabinieri quando è stata contattata dalla Polizia locale e invitata a presentarsi al comando.

Infatti Alberto Faccini, pensionato residente a Treviolo, aveva ritrovato in via Cadorna a Curnasco sia il denaro che il libretto postale e, senza pensarci due volte, ha raggiunto gli uffici di via Roma per consegnare il tutto e chiedere di rintracciare la legittima proprietaria.