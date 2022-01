Pensioni, arrivano aumenti (da 25 euro in su) per 200mila bergamaschi

È scattata la rivalutazione dell’1,7% degli assegni per l’aumento dei prezzi: interessati tanti bergamaschi. Si parte da 25 euro in più al mese. Buone notizie anche per le tasse grazie al taglio dell’Irpef. Soddisfatti i sindacati.

Pensioni rivalutate all’inflazione e adeguamento pieno al 100% per gli assegni fino a quattro volte il minimo (2.062 euro), con una platea complessiva di oltre 200mila pensionati bergamaschi che beneficeranno di importi maggiorati, da 25 euro in su.

È scattata ieri la rivalutazione dell’1,7% degli assegni, dovuta all’aumento dei prezzi, e si apre così un 2022 previdenziale sotto i migliori auspici, con le pensioni già adeguate al costo della vita. Una precisazione: l’Inps ha chiarito che nei primi tre mesi del 2022 l’aumento sarà dell’1,6% e poi in primavera ci sarà il conguaglio della differenza. Tre gli scaglioni percentuali, con un meccanismo simile a quello dell’Irpef: rivalutazione al 100% per gli assegni fino a 2.062 euro, al 90% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo (tra 2.062 e 2.578 euro), al 75% per la quota di assegni oltre cinque volte il minimo (più di 2.578 euro). Tradotto: in base alle stime Inps, le pensioni da 1.500 euro al mese lordi salgono di 25 euro, quelle da 2mila euro ricevono 34 euro in più, gli assegni da 2.500 euro aggiungono altri 42 euro. E così via, con importi progressivamente maggiorati.