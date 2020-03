Pensioni, per 70 mila c’è il mini aumento I sindacati: irrisorio, una presa in giro

Fra i 3 e i 4 euro l’anno in più. Interessata la fascia che ne percepisce fra 1.500 e 2.000. Durissima la Fnp Cisl: «Elemosina: è una presa in giro».

Un aumento dell’assegno di pensione che si tradurrà per 70 mila bergamaschi in una manciata di euro, tra i 3 e 4 in più all’anno. Dal 1° aprile parte il nuovo meccanismo di rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021, introdotto dalla legge di Bilancio e parzialmente diverso da quello applicato in occasione della prima rata di gennaio 2020.

Riguarda 72.448 pensioni