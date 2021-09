Per sfuggire ai Carabinieri si cala dai balconi di un palazzo a Bergamo: arrestato 23enne

Lo hanno rintracciato al quinto piano di un condominio in centro a Bergamo e lui, per scappare, si è calato dai balconi del palazzo nonostante l’altezza di circa 15 metri da terra. Arrestato dai carabinieri un 23enne di origini gambiane.

Una rocambolesca fuga per sfuggire alla cattura. Giovedì sera 23 settembre i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un cittadino gambiano di 23 anni, già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora a Bergamo e nei cui confronti, dopo essere stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti alcuni giorni fa sempre dai Carabinieri, era stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L’uomo, rintracciato dai militari all’interno di un appartamento al quinto piano di uno stabile del centro di Bergamo, ha tentato una rocambolesca fuga: si è calato dai balconi dell’edificio nonostante l’altezza di circa 15 metri da terra, ed è arrivato fino al tetto di un garage sottostante. A quel punto, vedendosi accerchiato dai Carabinieri che gli intimavano di fermarsi, ha tentato un ultimo disperato salto che gli è costato la lesione della gamba e il successivo arresto.