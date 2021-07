Picchetto d’onore per ricordare Remo Poloni, per anni anima del Cai a Urgnano

In tantissimi per l’ultimo saluto al 72enne morto lunedì mattina mentre attraversava a piedi la provinciale Francesca.

Erano davvero tantissimi, nel pomeriggio di sabato 17 luglio a Urgnano, a dare l’ultimo saluto a Remo Poloni, il volontario e «anima» della sotto sezione dei Cai (di cui è stato per vent’anni presidente) morto lunedì mattina a 72 anni, investito da un’automobile mentre stava attraversando a piedi la provinciale Francesca . La chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso aveva già tutti i posti occupati quando il feretro è arrivato e, per consentire a tutti quelli che non sono riusciti ad entrare di seguire la funzione dalla piazza, sul sagrato è stata posizionata una cassa acustica.