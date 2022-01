Ponte, i volontari del Brembo: «Date a noi i vostri alberi di Natale: li ripiantiamo»

Che fine fanno gli alberi di Natale? Per chi li vuole salvare, c’è l’iniziativa del gruppo ecologico «Prendiamoci cura del nostro Brembo» anche quest’anno è impegnato nel progetto «Lunga vita all’albero di Natale». «Se hai acquistato un albero di Natale in vaso con radici, terminate le feste natalizie non buttatelo nel cassone, contattateci noi veniamo a prenderli e i vostri alberi di Natale verranno messi a dimora in spazi pubblici e privati» spiegano i volontari del gruppo, attraverso volantini pubblicati sulle pagine social, dov’è indicato anche a chi rivolgersi: Roberto Cassin al 333.7647004, oppure a Silvano Ceresoli al 348.6111862. «Al termine delle festività natalizie dello scorso anno siamo riusciti a salvare e ripiantare almeno 60 abeti che ci sono stati richiesti dalle amministrazioni comunali, da aziende e privati cittadini che hanno provveduto a rimetterli a dimora nelle loro proprietà». Un buon risultato, che si punta a migliorare.

«Il nostro gruppo è operativo da cinque anni, tra qualche mese diventeremo un’associazione – aggiunge il coordinatore Cassin –: siamo volontari, puntiamo a tenere pulito il Brembo e nello stesso tempo a farlo conoscere nelle specificità di flora e fauna. Nella primavera scorsa abbiamo organizzato una passeggiata notturna lungo il fiume per riscoprire le lucciole: ragazzini e bambini, ma anche adulti, sono stati entusiasti vedere i piccoli coleotteri luminosi. Operiamo soprattutto nei paesi rivieraschi del Brembo: Bonate Sopra, Ponte San Brembate Sopra , Valbrembo, Paladina e i due Almenno».