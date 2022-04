Porfido e verde, al via restyling di piazzale della Repubblica

Uno spazio centrale e «signorile», ma con un manto stradale «maculato», sul quale nel corso degli anni il Comune è intervenuto rattoppando il porfido con macchie in asfalto. Ma i lavori sono finalmente partiti in piazzale della Repubblica : gli operai sono entrati in azione per sistemare i tratti dissestati dei vialetti dell’area verde che si affaccia su viale Vittorio Emanuele e, da lunedì 11 aprile, si interverrà anche sulla strada che costeggia l’hotel Excelsior San Marco e «I Giardini». I lavori andranno avanti fino al 29 aprile. Per posizionare il porfido sarà necessario chiudere la strada al traffico, mentre il parcheggio sotterraneo sarà sempre accessibile. Per accedere all’hotel è prevista l’inversione del senso unico attuale, con l’accesso da via Brigata Lupi.