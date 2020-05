Poste, uffici tutti aperti (tranne due) A turno unico 234, gli altri 33 «full»

Dopo la riduzione degli orari di apertura imposta dal pericolo del contagio da Sars-CoV-2 per gli utenti e per gli operatori, Poste Italiane ha provveduto ad aumentare gradualmente le aperture degli uffici postali già a partire dallo scorso 26 marzo in coincidenza con il pagamento delle pensioni, «fino ad arrivare – aggiunge la nota - quasi al completamento delle riaperture sia nella città di Bergamo che in provincia».

Oltre a quelli di Caravaggio, Romano di Lombardia e Treviglio, in questi giorni infatti hanno ripreso l’orario prolungato fino alle 19,05 gli uffici postali di Bergamo Centro in via Locatelli 11, Bergamo 2 in via G. Manzù 11, Trescore Balneario e Zogno. Altri 33 uffici postali finora attivi a giorni alterni hanno inoltre ripreso a funzionare dal lunedì al sabato. Rimangono invece ancora chiusi per il momento gli uffici di Bergamo via Zanica 10 e di San Gervasio d’Adda. Ad oggi dunque in provincia di Bergamo sono aperti sette uffici postali a doppio turno (fino all’ora di cena) e 234 uffici postali a turno unico (cioè fino alle 13,35).