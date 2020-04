Posti segnati, tutti in fila e in sicurezza

Trenord detta le regole per lunedì

Per l’assetto del nuovo servizio è questione di ore: la proposta di Trenord è ancora al vaglio dei tecnici della Regione. Nell’attesa del via libera, Trenord ha messo nero su bianco tutte le misure per garantire un viaggio in sicurezza da lunedì.