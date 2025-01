Problemi di salute per Alessia Pifferi, slitta il processo

Il processo d’appello a carico di Alessia Pifferi , che doveva aprirsi oggi - 29 gennaio - nel giorno in cui la piccola Diana avrebbe compiuto quattro anni, è stato rinviato al prossimo 10 febbraio. La donna, condannata all’ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la sua bimba di appena 18 mesi, non ha potuto infatti essere presente all’udienza davanti alla Corte d’Assise di appello per problemi di salute. Il difensore Alessia Pontenani ha presentato un certificato medico dal carcere di Vigevano e chiesto il legittimo impedimento.