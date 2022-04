Profughi, primi rientri in Ucraina da Bergamo

Voglia di tornare in patria, nelle proprie case e vicino ai familiari rimasti sotto le bombe a difendere le città dagli attacchi nel nemico. La guerra in Ucraina non è finita, tuttavia anche dalla provincia di Bergamo è iniziato il fenomeno a ritroso del rientro di alcuni rifugiati nello Stato che da due mesi è sotto l’attacco dell’esercito russo. Le prime partenze si sono registrate alla fine della settimana passata, alla vigilia della Pasqua ortodossa, che in Ucraina, come negli altri Paesi dell’Est, si è festeggiata domenica scorsa: una quindicina di persone, tra quelle accolte dalla Caritas e alloggiate negli appartamenti della provincia, hanno già lasciato l’Italia.