Proiettili made in Usa sul battello Iseo. Nel 1944 fu un «bersaglio occasionale»

Furono gli americani, e non gli inglesi, a mitragliare il battello «Iseo» la mattina di domenica 5 novembre 1944 mentre da Tavernola puntava su Montisola. Non cambia nulla rispetto alla tragedia provocata dall’azione di guerra degli Alleati sul Sebino (morirono 42 passeggeri e ne rimasero feriti 33), e cambia poco rispetto alla vulgata del tempo che genericamente parlava di «angloamericani», ma il gruppo di ricerca storica Air Crash Po ha portato a termine un’altra missione. Ha ricostruito con precisione i dettagli di una vicenda che ancora oggi suscita tanta commozione grazie ai racconti degli ultimi testimoni oculari, a una canzone di Giorgio Cordini e con la mostra del Circolo Lavoratori Iseo visibile in questi giorni a Marone.

L’obiettivo del raid