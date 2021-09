«Pronti a ripartire in piena sicurezza» E agli indecisi un invito: «Vaccinatevi»

Il prefetto: «L’obiettivo è un anno scolastico al 100% in presenza, scuole e trasporti organizzati». Controlli intensificati e attenzione alla zona della stazione «dove gli interventi sono già continui e costanti»

Qualcuno scherzando, ma nemmeno tanto, dice che il nuovo anno non cominci a gennaio ma a settembre, quando ripartono le scuole. Una scadenza che coinvolge sì gli studenti, ma nel contempo scandisce i ritmi di vita di migliaia di famiglie.

Con l’emergenza Covid e dopo mesi e mesi di lezioni in Dad questa ripartenza assume un significato ancora più importante, anche perché si ritorna in classe davvero e soprattutto con l’obiettivo di restarci. «Ricominciamo, e lo facciamo in condizioni sicuramente diverse rispetto alle volte precedenti», sottolinea convinto il prefetto Enrico Ricci.