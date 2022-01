Quarantene e contagi frenano il recapito della corrispondenza

Nella Bergamasca sono in aumento le segnalazioni dei cittadini per i ritardi nella consegna di lettere, pacchi e corrispondenza. La pandemia causata dal Covid-19 non risparmia nessun settore, nemmeno i lavoratori addetti al recapito dei prodotti postali, con numerose assenze per contagi o quarantene per contatti stretti con positivi e conseguenti isolamenti. All’orizzonte ci sono però 118 nuove assunzioni, nuove forze che dovrebbero portare nel breve ad un miglioramento del servizio.

A seguito dei numerosi casi registrati in tutta la provincia di Bergamo, Simona Pergreffi, capogruppo della Lega presso l’VIII commissione del Senato, ha deciso di prendere carta e penna per scrivere all’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e al direttore di Poste Italiane per la provincia di Bergamo, Silvia Mazzoleni. Nella missiva la senatrice leghista fa riferimento ai ritardi nelle consegne, che sarebbero anche antecedenti rispetto al boom dei casi di contagi e quarantene registrati nell’ultimo periodo. «A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Bergamo – è l’incipit della lettera inviata da Simona Pergreffi –, mi permetto di scrivervi riguardo ai pesanti ritardi nel recapito della corrispondenza che si stanno registrando in particolare nelle ultime settimane.