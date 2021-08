Quarantene, i contatti sono la metà degli infetti: tracciamento a rischio coi «furbetti» delle vacanze

L’analisi di Ats: nella Bergamasca 757 in isolamento obbligatorio perché positivi e 375 in isolamento fiduciario perché «contatti». «Il motivo? I contatti non vengono dichiarati per permettere loro di fare le ferie».

L’isolamento estivo ai tempi del Covid non è quell’estate su una spiaggia solitaria che cantava Battiato. È invece lo spauracchio di una quarantena che guasti le ferie: in questa condizione ci sono 1.132 bergamaschi, secondo gli ultimi dati dell’Ats, di cui 757 in isolamento obbligatorio perché positivi e 375 in isolamento fiduciario perché «contatti». L’ondata estiva del virus non ha toccato certo le vette della seconda e terza ondata, i record restano le 7.137 persone in quarantena l’11 novembre e le 10.490 al 17 marzo. E se si guarda a un indicatore in particolare, quello dei contatti di caso, le cifre potrebbero essere al ribasso anche per un effetto-ferie: tra i nuovi positivi, sottoposti alle inchieste epidemiologiche di rito, c’è chi tende a «nascondere» i propri contatti per non «condannarli» a un periodo d’isolamento nel cuore dell’estate. Le persone in isolamento fiduciario sono ora infatti circa la metà rispetto ai positivi, mentre nei picchi precedenti il rapporto era spesso «paritario»: l’11 novembre, appunto, gli isolamenti obbligatori erano 3.533 e quelli fiduciari 3.604; il 17 marzo si contavano 4.990 isolamenti fiduciari a fronte di 5.550 obbligatori. Se in quel periodo il fattore-scuola moltiplicava i contatti, l’estate dovrebbe però essere controbilanciata dalla maggior socialità (e dunque dai maggiori contatti).