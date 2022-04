Delitto Campa, parla l’acquirente dell’auto: «Quel mattino ho comprato la sua Clio»

Tutto ruota attorno a quella maledetta auto. «Non l’avessi mai comprata...» sospira l’acquirente, un conoscente di Anselmo Campa che martedì mattina, a mezzogiorno, aveva firmato il passaggio di proprietà. È un frequentatore del Circolino, vive a Grumello e preferisce restare anonimo: «Quell’auto è per mia figlia, che abita e lavora a Bergamo – racconta –, le serviva e stava decidendo se comprarne una nuova o di seconda mano. Così le ho detto: chiedo in giro. Sono andato al Circolino e mi hanno detto che Anselmo ne aveva una da vendere. Abbiamo parlato un po’: lo conosco di vista, ci salutiamo ma nulla di più. Il 13 aprile ci siamo dati appuntamento sotto casa sua per vedere la Clio: era parcheggiata nel vialetto che porta al cortile interno. L’ho fotografata e ho mandato le foto a mia figlia. Due giorni dopo è venuta a vederla con il suo compagno, l’hanno provata perché Anselmo mi aveva detto di non averla guidata molto perché l’aveva comprata per la figlia “ma purtroppo ce l’aveva lui”. Quando si riferiva al ragazzo non ne parlava in modo lusinghiero, ma non mi aveva riferito di litigi o problemi particolari con lui, solo che si era lasciato con Federica».