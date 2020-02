«Questa medaglia a Chiara e Silvia Il loro coraggio va riconosciuto»

«Abbiamo voluto donare la medaglia d’oro ricevuta dal Comune di Bergamo a Chiara e Silvia perché noi, senza il loro contributo dall’interno dell’aereo, avremmo soltanto potuto assistere a un’immane tragedia».

Ecco perché venerdì sera, 7 febbraio, Angelo Pessina e Franco Defendi hanno consegnato alle sorelle Mecca, sopravvissute allo schianto del 21 settembre scorso vicino all’Aeroclub di Orio al Serio, il riconoscimento consegnato loro per aver soccorso le due ragazze e anche il loro papà, Stefano Mecca, 51 anni, poi morto sei giorni dopo in ospedale, mentre Marzia, 15 anni e gemella di Silvia, era morta sul colpo. «È stata una serata intensa – confida Francesca Ongaro, moglie di Mecca –: era come se nella nostra taverna, oltre alla nostra famiglia e ad Angelo e Franco, che avremo visto due o tre volte ma che è come se conoscessimo da sempre, fossero ancora presenti mio marito Stefano e la nostra Marzia».