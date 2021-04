Regione Lombardia, assegno per chi assiste disabili gravi: ecco come richiederlo

Regione Lombardia ha approvato il nuovo Fondo aggiuntivo agli interventi previsti nel Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, finalizzato a garantire e a dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave.

«La Regione con il “Programma regionale del Fondo non autosufficienza” già riconosce in modo esplicito il ruolo del caregiver familiare in via prioritaria, attraverso specifici riconoscimenti rivolti alla valorizzazione del lavoro di cura svolto nei confronti del disabile grave o gravissimo. Con quest’ultimo Fondo per il caregiver familiare RL riconosce, nel corso dell’esercizio 2021, un assegno per il supporto del lavoro di cura e assistenza garantito da questa figura con priorità per le persone con gravissima disabilità (70% dell’assegnazione) ed alle persone con disabilità grave (30% dell’assegnazione), nel quadro degli interventi già attuati a valere sulle risorse del Fna» spiega il direttore sociosanitario di Ats Bergamo, Giuseppe Matozzo.