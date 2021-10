Restyling di Piazza Dante: arrivano porfido e granito al posto dell’asfalto - Foto

L’«operazione a cuore aperto» è finita, piazza Dante è stata ricucita e ora è tempo di maquillage. Tra circa cinque mesi, questa la durata dei lavori che prenderanno il via a breve, la storica piazza sarà riconsegnata alla città. Liberata dall’asfalto, la nuova pavimentazione sarà un mix di pietre naturali: porfido, granito e acciottolato disegneranno le geometrie del quadrilatero cuore del centro piacentiniano. Protagonista della piazza resterà la fontana del Tritone, che in questi mesi è stata custodita nei magazzini comunali ed è pronta a tornare a casa. Il disegno di «Flanerie», gruppo di progettisti che si è aggiudicato il concorso internazionale indetto dal Comune di Bergamo, sta prendendo sempre più forma. Siamo alla terza fase del cantiere (su quattro), particolarmente articolato, perché diviso tra pubblico e privato: mentre il Comune di Bergamo lavora sullo spazio pubblico in superficie, il privato che ha acquistato l’ex Diurno dal Demanio (la cordata di imprenditori Cividini e Previtali, era il 2016) è impegnato negli spazi ipogei, in un intervento di rifunzionalizzazione che porterà nuova vita nei locali interrati nati come rifugio antiaereo, poi albergo diurno chiuso dal 1978. Mentre la piazza riqualificata tornerà alla fruizione dei cittadini, l’ex Diurno riaprirà come locale con ristorazione e intrattenimento.

Il cantiere

(Foto by Colleoni)