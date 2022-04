Riaprono i rifugi: il Gemelli primo. In vetta largo ai giovani gestori

Nei giorni scorsi la neve aveva fatto la sua fugace comparsa, ma nulla che possa pregiudicare l’inizio della nuova stagione estiva per i rifugi orobici, pronti a ripartire. Anzi, il primo ad aprire le proprie porte agli escursionisti già dalla scorsa settimana è stato il rifugio Laghi Gemelli , mentre l’ Alpe Corte , a Valcanale di Ardesio, non ha mai cessato l’attività nei fine settimana neppure durante l’inverno; l’apertura continuativa è invece prevista dal 27 maggio.

Dal rifugio Curò Fabio Arizzi, uno dei gestori, spiega che «in questo periodo si potevano compiere le classiche sci alpinistiche verso il Monte Gleno, il Pizzo Tre Confini o il Costone. Ma, come tutti ben sappiamo, è stato un inverno avaro di precipitazioni e lo dimostra il fatto che nei 15 anni trascorsi al rifugio non ne ricordo uno simile. Apriremo domani (oggi per legge, ndr) e dal 2 giugno in modo continuativo».