Ricoveri ospedalieri, l’ondata avanza A Bergamo sono 352, 16 nelle ultime 24 ore

Aumentano ancora i pazienti nelle strutture della provincia: 352 in totale, 16 in più nelle ultime 24 ore . Mercoledì in Lombardia 4.590 positivi con la provincia di Brescia da record (1.325). Nella Bergamasca 249 e tre morti.

Contagi e ricoveri, un mix preoccupante che sta trascinando di nuovo la Lombardia in una situazione di grande emergenza.

Mercoledì sono stati identificati ben 4.590 nuovi positivi nel territorio regionale su 55.611 tamponi (41,6% in più di casi in sette giorni, tasso di positività all’8,2%) e Brescia ha raggiunto livelli record rapportati alla popolazione residente: 1.325 contagiati in più in 24 ore, dato superiore anche a Milano e provincia (1.026 casi).