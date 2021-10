Riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione a Bergamo: ricercato arrestato in Irlanda

È stato estradato dall’Irlanda un cittadino rumeno di 29 anni, giunto all’aeroporto di Fiumicino nella mattinata venerdì 1 ottobre scortato da personale dell’Interpol per essere condotto nel carcere di «Rebibbia». Si tratta dell’ultimo degli appartenenti al sodalizio criminoso smantellato dalla «Squadra investigativa comune Eurojust» formata dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Bergamo e dalla Polizia rumena di Iasi, arrestato dalle autorità irlandesi in esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso a suo carico dal Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione distrettuale antimafia per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

La cattura del ricercato, avvenuta nello scorso agosto, è stata eseguita dalla Polizia irlandese su attivazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo che hanno condotto le indagini tese alla sua localizzazione in collaborazione con i colleghi della Polizia rumena.