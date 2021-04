Rimborsi per le vacanze 2020 tra voucher e richieste di saldo

«Esiste una forma di ostruzionismo da parte delle compagnie aeree e dei tour operator, che rende difficoltoso ottenere i voucher di rimborso per prenotazioni di viaggi effettuate nel 2020, viaggi che poi, a causa della pandemia, non si sono mai potuti fare». Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, mette in guardia coloro che l’anno scorso avrebbero dovuto ricevere un rimborso, o almeno un buono (voucher) da utilizzare per un altro viaggio o un’altra vacanza, senza mai aver ricevuto nulla. La pandemia da Covid-19, che inizialmente sembrava così lontana dal continente europeo, si è invece trasformata in una piaga globale, con pesanti conseguenze che hanno investito ogni contesto della vita. Le misure restrittive adottate a livello nazionale e internazionale hanno comportato notevoli difficoltà nella regolare esecuzione di contratti stipulati dai consumatori, in particolare nel settore dei viaggi.

«Il regime dei voucher – prosegue Busi - è cambiato più volte dalla sua prima introduzione nel marzo 2020, con una regolamentazione portata avanti mediante decreti- legge, inizialmente per i contratti di trasporto e i pacchetti turistici, e in seguito anche per i fornitori di alloggi. Allora nessuno aveva idea di quanto sarebbe durata la crisi e di come sarebbe stato difficile, se non impossibile, viaggiare nei mesi a seguire. Nella versione originaria, era previsto che nei casi in cui i consumatori non fossero stati in grado di viaggiare o di soggiornare a causa di restrizioni, di malattia o quarantena dovute al Covid, gli stessi avrebbero potuto annullare gratuitamente la prenotazione». La norma prevedeva che «l’azienda in questione potesse scegliere di effettuare un rimborso in contanti o in alternativa sotto forma di buono della validità di un anno. Nell’aprile 2020, con i decreti convertiti in legge, sono state apportate modifiche grazie alle quali le imprese del settore viaggi hanno ottenuto concessioni migliorative; in particolare, è stato espressamente previsto che il rimborso potesse essere effettuato sotto forma di voucher anche in caso di cancellazione per Covid da parte dell’azienda. La stragrande maggioranza delle compagnie di viaggio ha fatto ampio uso di questa opzione e quindi i consumatori sono stati sopraffatti dai buoni, molti dei quali tuttora inutilizzati per il perdurare dei divieti di spostamento».