Rimini, l’adunata è ufficialmente partita. Attese 4mila penne nere da Bergamo

La 93 a Adunata degli alpini è ufficialmente partita. Alle 13 di giovedì 5 maggio allo stadio Neri di Rimini il «taglio del nastro» con tutti le autorità e i rappresentanti dell’Ana, compresi quelli bergamaschi. Nel frattempo la città si sta popolando, un vero e proprio Ferragosto a primavera che vedrà la presenza di circa 90mila persone. Solo da Bergamo ne arriveranno almeno 4-5mila.«Dopo due anni di stop forzato - ha commentato il presidente dell’Ana Bergamo Giorgio Sonzogni - i gruppi stanno riprendendo la vita associativa. Mi auguro che saremo davvero in tanti nell’anno in cui si celebra il 150° di fondazione delle truppe alpine, che ricorderemo il 15 ottobre a Napoli, dove nel 1872 il nostro corpo nacque per Regio Decreto firmato da Vittorio Emanuele II».