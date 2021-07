Rincari dei carburanti, fino a 200 euro in più all’anno per le famiglie

È uno stillicidio che alla lunga pesa sulle tasche. La corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti sembra avere il ritmo di quei passisti del ciclismo: senza strappi, però prosegue incessante e martellante. Con i suoi riflessi: se nell’ultimo mese sia la benzina sia il gasolio in città sono rincarati di circa 5 centesimi al litro, vuol dire che un pieno da 50 litri oggi costa 2,5 euro in più di metà giugno. Calcolatrice alla mano, quattro pieni al mese comportano una maggiore spesa di 10 euro, cifra che raddoppia se in famiglia le automobili utilizzate sono due. La proiezione, se non cambierà la situazione, è che questi ultimi rialzi dei prezzi incideranno sulle famiglie bergamasche fino a 200 euro annui. Mettendo a confronto otto distributori del capoluogo bergamasco, disseminati tra il centro (da via Maj a via Ghislandi) e la periferia (via Borgo Palazzo, via Stezzano, via Grumello, la circonvallazione), con diverse insegne (Q8, Eni, Ip, Esso), emerge che il prezzo medio della benzina «self» è di 1,659 euro al litro (era a 1,613 nella prima settimana di giugno), mentre il gasolio «self» viaggia a quota 1,511 euro al litro (era a 1,461 nella prima settimana di giugno).